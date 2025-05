Lufthansa-Schalter am Stammsitz Frankfurt am Main (Andreas Arnold/dpa)

Das teilte die Fluggesellschaft in Frankfurt am Main mit. Auslöser ist das erneute Vorrücken der israelischen Armee im Gazastreifen. Die Lufthansa-Gruppe bietet bereits seit Anfang dieses Monats keine Flüge mehr nach Tel Aviv an. Damals war eine Rakete aus dem Jemen in der Nähe des Flughafens eingeschlagen.

Zur Lufthansa gehören die Töchter Swiss, Brussels, Austrian, Eurowings, Ita und Lufthansa Cargo.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.