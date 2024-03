Tarifstreit

Bei der Lufthansa soll es im Tarifkonflikt mit dem Bodenpersonal eine Schlichtung geben. (Sven Hoppe/dpa)

Das bestätigten beide Seiten am Abend. Laut Lufthansa soll während der Schlichtung eine Friedenspflicht gelten. Verdi stellt allerdings Bedingungen. So müsse der Arbeitgeber zusagen, bis Ostersamstag in Gesprächen zu einem Ergebnis zu kommen und dieses auch anzuerkennen. Ungeachtet dessen sollen die Gewerkschaftsmitglieder ab kommender Woche zu einer Urabstimmung aufgerufen werden. Sie ist die Voraussetzung für einen unbefristeten Streik.

Auch heute kam es im Luftverkehr wieder zu zahlreichen Flugausfällen, allerdings diesmal wegen Warnstreiks des Sicherheitspersonals. In Berlin, Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden sowie Köln/Bonn wurden fast alle Abflüge gestrichen. Morgen ist das Sicherheitspersonal in Hannover, Dortmund, Weeze, Dresden und Leipzig sowie erneut in Karlsruhe/Baden-Baden zum Ausstand aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.