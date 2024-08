In einige Nahost-Regionen wird Lufthansa weiterhin keine Maschinen fliegen lassen. (Archivbild) (Boris Roessler/dpa)

Wie das Unternehmen in Köln mitteilte, bleiben Flüge nach Tel Aviv in Israel und in die iranische Hauptstadt Teheran vorerst bis zum 2. September ausgesetzt; Flüge nach Beirut im Libanon bis zum 30. September. Nach Amman in Jordanien und Erbil im Nordirak fliegt die Lufthansa dagegen ab dem 27. August wieder.

Zur Lufthansa-Gruppe gehören unter anderem auch Eurowings, Austrian Airlines, Swiss und Brussels Airlines.

