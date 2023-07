Nach Blockaden von Flughäfen

Am 13. Juli blockierten Aktivisten der "Letzten Generation" das Rollfeld auf dem Düsseldorfer Flughafen. (David Young / dpa / David Young)

Das Unternehmen beabsichtige, für sämtliche seiner Gesellschaften Ansprüche geltend zu machen, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt am Main. Es gehe dabei um dutzende Flüge, die am 13. Juli bei Blockaden in Düsseldorf und Hamburg ausgefallen seien sowie um einen Protest Ende November am Berliner Hauptstadtflughafen. Lufthansa äußerte sich zunächst nicht zur Schadenshöhe, die aber laut Luftfahrt-Experten in die Millionen Euro gehen dürfte. Allein bei der Lufthansa-Tochter Eurowings waren an den drei Tagen 55 Flüge ausgefallen.

Auch der Flughafen Düsseldorf hatte angekündigt, seine Ansprüche gegen die "Letzte Generation" durchzusetzen.

