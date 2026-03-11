Ausstand bei Kernmarke und Cargo
Lufthansa will trotz Pilotenstreiks Großteil der Langstrecken bedienen

Bei der Lufthansa soll trotz des Pilotenstreiks morgen und übermorgen mindestens die Hälfte der geplanten Verbindungen stattfinden.

    Hessen, Frankfurt/Main: Das Logo der Fluggesellschaft Lufthansa steht vor der Anzeigetafel in der Abflughalle im Terminal 1.
    Am Donnerstag und Freitag soll es einen Sonderflugplan geben. (Andreas Arnold/dpa)
    Auf der Langstrecke können 60 Prozent der Flüge starten. Das geht aus dem Sonderflugplan hervor, den das Unternehmen vorstellte. Die Lufthansa will größere Flugzeuge einsetzen, Flüge von nicht bestreikten Konzernairlines fliegen lassen und zudem freiwillige Crews einsetzen. So sind die Tochtergesellschaften Discover Airlines und Cityline vom Ausstand nicht betroffen.
    Bereits vor vier Wochen hatte ein eintägiger Streik zu 800 Flugausfällen geführt. Damals waren 100.000 Passagiere betroffen.
