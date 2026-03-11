Ausstand bei Kernmarke und Cargo

Auf der Langstrecke können 60 Prozent der Flüge starten. Das geht aus dem Sonderflugplan hervor, den das Unternehmen vorstellte. Die Lufthansa will größere Flugzeuge einsetzen, Flüge von nicht bestreikten Konzernairlines fliegen lassen und zudem freiwillige Crews einsetzen. So sind die Tochtergesellschaften Discover Airlines und Cityline vom Ausstand nicht betroffen.
Bereits vor vier Wochen hatte ein eintägiger Streik zu 800 Flugausfällen geführt. Damals waren 100.000 Passagiere betroffen.
Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.