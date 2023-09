Das Logo der Bundeswehr (imago images/Christian Grube)

In einer öffentlichen Zeremonie in Saarlouis wurde ihr ein sogenanntes Fahnenband verliehen. Es gilt als höchste Auszeichnung, die der Staat einem militärischen Verband verleihen kann. Im August vor zwei Jahren hatte die Luftlandebrigade 1 in kürzester Zeit mehr als 5.000 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen, nachdem dort die Taliban wieder die Macht übernommen hatten. Die Brigade besteht seit 65 Jahren. Sie ist der am schnellsten verfügbare Verband der Bundeswehr für krisenhafte Entwicklungen im Ausland.

