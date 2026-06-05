Wegen eines Lecks im russischen Teil der Station wurde die Crew in Alarmbereitschaft versetzt, wie US-Weltraumbehörde NASA mitteilte. Die Astronauten wurden angewiesen, sich in die angedockten Raumfahrzeuge zu begeben und sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Gleichzeitig versucht offenbar ein russisches Besatzungsmitglied, das Luftleck in der ISS zu schließen.
Seit Monaten ist bekannt, dass es mehrere Lecks in der Raumstation gibt. Seit Montag hat sich die Lage aber offenbar verschlimmert.
Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.