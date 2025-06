Israel schließt erneut Luftraum (picture alliance / Xinhua News Agency / Jamal Awad)

Die Luftfahrtbehörde teilte mit, angesichts der aktuellen Entwicklungen werde es weder An- noch Abflüge geben. Zudem wurden die Zivilschutz-Regeln für die Bevölkerung verschärft. Die Armee teilte mit, dass in allen Landesteilen nur noch essenzielle Aktivitäten erlaubt seien. Mit Billigung des Verteidigungsministers Israel Katz sei beschlossen worden, dass die Bevölkerung sich an Anweisungen des Heimatschutzes zu halten habe.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.