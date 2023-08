Nach Putsch

In der nigerischen Hauptstadt Niamey zogen Anhänger der Militärjunta ins Stadion, um die Putschisten zu feiern. (AFP)

Die Putschisten teilten nun mit, die Gefahr eines möglichen militärischen Eingreifens werde durch Vorbereitungen in Nachbarländern deutlicher. Die Konsequenz, den Luftraum zu schließen, sei eine Maßnahme, die für alle Flugzeuge gelte. Jeder Versuch, den Luftraum zu verletzen, werde eine - so wörtlich - "energische und sofortige Gegenreaktion" nach sich ziehen. Die Ecowas-Verteidigungsressorts hatten zuvor einen möglichen Militäraktionsplan vereinbart - einschließlich Zeitpunkt und Ort für ein Eingreifen, falls der Präsident nicht freigelassen werde und wieder in sein Amt zurückkehre.

In der nigrischen Hauptstadt Niamey versammelten sich tausende Menschen in einem Stadion, um einer Delegation der Junta zuzujubeln. Dabei wurden auch Parolen gegen die Ecowas und die frühere Kolonialmacht Frankreich skandiert. Einige der Unterstützer der Putschisten schwenkten russische Flaggen. In der Region entzünden sich immer wieder Konflikte mit islamistischen Gruppen. Beobachter befürchten, dass sich die Lage weiter verschärft, wenn es zu einer militärischen Auseinandersetzung in Niger kommt.

