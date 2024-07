Archivaufnahme eines Transportflugzeugs der Bundeswehr in Niamey, Niger. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Als Grund habe das Ministerium das Scheitern von Verhandlungen über die rechtliche Immunität deutscher Einsatzkräfte genannt.

Der Stützpunkt war das logistische Drehkreuz des beendeten UNO-Einsatzes Minusma in Mali. Er sollte eigentlich in der strategisch wichtigen Region weiter betrieben werden, unter anderem für mögliche Evakuierungseinsätze. Zudem wollte Deutschland militärische Präsenz zeigen. Vor rund einem Jahr hatte das Militär in Niger die Macht übernommen. In der Region breiten sich seit Jahren islamistische Terrormilizen aus, Russland ist dort verstärkt militärisch aktiv.

