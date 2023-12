Smog über der chinesischen Hauptstadt Peking (dpa/Qing Chun)

Das geht aus einer Studie des in Finnland ansässigen Centre for Research on Energy and Clean Air hervor. Die Feinstaub-Zunahme sei auf einen allgemeinen Anstieg der vom Menschen verursachten Emissionen zurückzuführen, gepaart mit ungünstigen Wetterbedingungen. Insgesamt hätten in diesem Jahr 80 Prozent der Provinzhauptstädte, einschließlich Peking, höhere Feinstaub-Werte aufgewiesen. China hatte in jüngster Zeit wieder mehr Kohlekraftwerke genehmigt. Das Land ist der weltweit größte Verursacher von Treibhausgasen.

