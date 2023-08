Luftverschmutzung in Indien (kyodo)

Die Auswirkungen auf die Lebenserwartung seien vergleichbar mit denen des Rauchens sowie mehr als dreimal so hoch wie die von Alkoholkonsum und fünfmal so hoch wie die von Verkehrsunfällen, hieß es. Die Erkenntnisse basieren auf neu ausgewerteten Daten für den "Air Quality Life Index" (AQLI) des Projekts.

Feinstaub entsteht unter anderem durch Fahrzeug- und Industrieabgase sowie bei Waldbränden. Er wird mit Lungenerkrankungen, Herzerkrankungen, Schlaganfällen und Krebs in Verbindung gebracht.

Am stärksten belastete Länder in Südasien

Die Herausforderungen durch Umweltverschmutzung seien global sehr ungleich verteilt, hieß es. Drei Viertel der Auswirkungen durch Luftverschmutzung gebe es in nur sechs Ländern: Bangladesch, Indien, Pakistan, China, Nigeria und Indonesien. Laut den Modellrechnungen übersteigt die Feinstaubbelastung in Bangladesch den Grenzwert der WHO um fast das 15-Fache, so dass die Menschen wegen der Verschmutzung dort im Schnitt über sechs Jahre kürzer lebten.

Ein Vergleich mit älteren Daten zeigt laut der Untersuchung vor allem für China eine rasante Verbesserung der Lage. Für Menschen in Deutschland sieht die Studie bei idealer Sauberkeit der Luft einen Gewinn an Lebenszeit um knapp ein halbes Jahr.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.