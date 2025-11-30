Medienbericht
Luftverteidigung in Polen reagiert auf russische Kampfjets - Bundeswehr beteiligt

Russische Kampfjets haben einem Medienbericht zufolge einen Alarm der Luftverteidigung in Polen ausgelöst.

    Das Bild aus dem Jahr 2021 zeigt russische MiG-31-Kampfjets
    Russische MiG-31-Kampfjets (picture alliance / Zoonar | Alexander Strela)
    Mehrere Kampfjets vom Typ MiG-31 seien vor zwei Tagen in Richtung der russischen Westgrenze geflogen, berichtete die "Bild am Sonntag" unter Berfung auf NATO-Kreise. Polnische Streitkräfte sowie in dem Land stationierte Bundeswehr-Soldaten hätten ihre Luftverteidigungssysteme daraufhin in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Schließlich seien die russischen Jets umgekehrt. Auch EU- und Nato-Länder wie etwa Estland oder Rumänien hatten bereits das Eindringen russischer Drohnen oder Militärflugzeuge in ihren Luftraum gemeldet.
    Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.