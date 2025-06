Luftwaffe fliegt Deutsche aus Israel aus. (Bundeswehr / dpa)

Zwei Airbus-Militärmaschinen landeten kurz nach Mitternacht in Frankfurt am Main, wie das Auswärtige Amt mitteilte. Die 179 Passagiere waren nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums vom Ben-Gurion-Flughafen aus in Richtung Deutschland gestartet. Die Flüge waren demnach durch enge und kurzfristige Abstimmung mit den israelischen Behörden möglich geworden. Das Angebot habe sich erneut an vulnerable Menschen gerichtet, die ihren Ausreisewunsch mitgeteilt hätten, darunter viele Familien.

Bereits in den vergangenen Tagen waren über 500 Bundesbürger sowie enge Verwandte von Jordanien und Israel aus nach Deutschland gebracht worden. Weil der Luftraum in der Krisenregion weitgehend gesperrt ist, gestaltet sich die Ausreise schwierig.

