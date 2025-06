Luftwaffe fliegt Deutsche aus Israel aus. (Bundeswehr / dpa)

Eine Maschine der Bundeswehr startete am Abend in Tel Aviv, wie das Auswärtige Amt mitteilte. Auch wenn sich die Lage nach dem Waffenstillstand beruhige, hätten weitere 76 Deutsche die Region im Rahmen der assistierten Ausreise verlassen. Insgesamt habe man damit knapp 800 Deutsche mit Sonderflügen bei der Rückkehr unterstützt. Wegen der vorübergehenden Sperrung des Luftraums in der Region hatte sich die Ausreise der Bundesbürger zeitweise schwierig gestaltet.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.