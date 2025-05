Verteidigung

Ein vom israelischen Verteidigungsministeriumzur Verfügung gestelltes Foto zeigt eine "Arrow-3"-Abfangrakete. (Israeli Ministry Of Defense/dpa)

Das moderne Raketensystem soll noch in diesem Jahr einsatzbereit sein. Es soll eine Lücke in der Abwehr schließen. Das Arrow-3-System kann Raketen und andere Flugkörper abfangen, die in einer Höhe von bis zu 100 Kilometern anfliegen - also außerhalb der Atmosphäre und im beginnenden Weltraum.

Der erste von drei Standorten wird der Militärflughafen Holzdorf an der Grenze von Sachsen-Anhalt zu Brandenburg sein. Zwei weitere Standorte sollen folgen. Die Finanzierung der Beschaffung von Arrow 3 erfolgt aus dem Sondervermögen Bundeswehr, das damals von der Ampelkoalition beschlossen worden war.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.