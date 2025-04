Der deutsche Schwimmer Lukas Märtens nach seinem Weltrekord über 400 Meter Freistil am 12.04.2025 in Stockholm (IMAGO / Bildbyran / IMAGO / SIMON HASTEGÅRD)

Damit war Märtens elf Hundertstelsekunden schneller als Biedermann bei seiner Bestmarke im Sommer 2009. Auf dieser Strecke ist Märtens auch Olympiasieger. Zu dem Wettkampf war er direkt aus einem Höhentrainingslager in der Sierra Nevada angereist. Er habe sich gut gefühlt, aber nicht wirklich mit so einer Zeit gerechnet, sagte der 23-Jährige.

Der entthronte Weltrekordhalter Biedermann gratulierte ihm umgehend. "Herzlichen Glückwunsch: Was eine krasse Leistung! Ich freue mich sehr, dass der Rekord in Sachsen-Anhalt bleibt!", schrieb der frühere Top-Athlet aus Halle an der Saale bei Instagram.

