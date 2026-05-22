Lukas Podolski beendet seine Karriere als Profifußballer (Archivfoto) (imago sportfotodienst)

In einem Videoclip lässt "Poldi" seine Karriere Revue passieren - insgesamt 23 Jahre im Profifussball. Zum Abschluss des Clips heißt es "Danke Fussball".

Stationen einer Karriere

Ausgebildet in der Jugend des 1. FC Köln feierte Podolski 2003 dort sein Profidebüt. In Köln avancierte der in Polen geborene Stürmer schnell zur Kultfigur. Mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München schaffte Podolski 2008 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Einer Rückkehr nach Köln folgten Stationen beim FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Vissel Kobe in Japan, Antalyaspor und schließlich Zabrze.

Podolski und Schweinsteiger mischen Nationalmannschaft auf

Den deutschen Fußballfans wird er aber vor allem für eine neue Ära in der Nationalmannschaft in Erinnerung bleiben. 2004 debütierte Podolski für die deutsche A-Nationalmannschaft. Gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger prägte er in den kommenden Jahren die DFB-Elf. Ex-Bundestrainer Joachim Löw beschrieb Podolski als nahbar, bodenständig, "mit einer unglaublichen Empathie für die Menschen, für die Fans."

Karriereende in der polnischen Heimat

Im Dezember des vergangenen Jahres erwarb der im nahegelegenen polnischen Gliwice (Gleiwitz) geborene Fußballer Anteile am Club und wurde so zum zweitgrößten Anteilseigner. Gestern befürwortete der Stadtrat von Zabrze einstimmig den Vorschlag, 86 Prozent der Anteile an Gornik an Podolski zu verkaufen. Podolski spielt seit 2021 für den Verein in Oberschlesien.

Außerhalb des Fußballs war Podolski ebenfalls umtriebig - er besitzt mehrere Dönerläden und Eisdielen sowie eine Soccerhalle.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.