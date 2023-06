Jewgeny Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, fährt nach dem gestoppten Aufstand in Rowstow-am-Don in einem Fahrzeug weg. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Pool / Wagner Group)

Seit der abgebrochenen Rebellion gegen die russische Staatsführung war über den Aufenthaltsort von Prigoschin spekuliert worden. Lukaschenko hatte in dem Konflikt vermittelt. Im Rahmen einer Vereinbarung, die die Meuterei der Kämpfer in Russland beendete, sollte Prigoschin nach Belarus übersiedeln. Seine Männer wurden demnach vor die Wahl gestellt, sich ihm anzuschließen oder in die regulären russischen Streitkräfte integriert zu werden.

Der polnische Präsident Duda zeigte sich besorgt. Die Verlegung von Wagner-Truppen in das Nachbarland sei ein negatives Signal, sagte Duda vor Gesprächen mit anderen NATO-Staatschefs in den Niederlanden.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.