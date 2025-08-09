Das sagte der 70-Jährige in einem Interview mit dem US-Magazin "Time". Lukaschenko hatte sich im Januar zum siebten Mal im Amt bestätigen lassen. Seine Amtszeit endet 2030. Er wies Spekulationen zurück, er bereite seinen Sohn Nikolai auf die Nachfolge vor.
Lukaschenko gilt als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Putin und regiert Belarus seit mehr als drei Jahrzehnten autoritär. Nach der Präsidentschaftswahl 2020, die nach Einschätzung der Opposition sowie westlicher Regierungen gefälscht war, ließ er massive Proteste im Land gewaltsam niederschlagen.
