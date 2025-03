Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat seine siebte Amtszeit angetreten. (picture alliance / dpa / TASS / Sergei Bobylev)

Bei einer Ansprache beschimpfte Lukaschenko seine Kritiker. Diese seien Handlanger ausländischer Regierungen, die nicht nach dem Willen des Volkes handelten. Hunderte von Oppositionsanhängern kamen heute in mehreren Orten der Welt zu Kundgebungen gegen den Machthaber zusammen. Oppositionsführerin Tichanowskaja sagte in einer Rede im litauischen Parlament, es sei an der Zeit, Belarus von Lukaschenkos Tyrannei zu lösen und in die europäische Familie zurückzuführen.

Die vergangenen Präsidentschaftswahlen gelten als Farce. Lukaschenko ist seit mehr als 30 Jahren an der Macht. Gut vier Jahre nach den gewaltsam niedergeschlagenen Massenprotesten sind Andersdenkende entweder ins Ausland geflüchtet oder sitzen im Gefängnis.

