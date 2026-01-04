Darts-Profi Luke Littler hat seinen zweiten WM-Titel gewonnen (AP / Dave Shopland)

Für Littler war es das dritte WM-Finale nacheinander und der zweite Titelgewinn. Der ebenfalls erst 23-jährige van Veen war chancenlos und gab dies auch zu: "Luke hat mir absolut keine Chance gelassen, er hat mich ständig unter Druck gesetzt. Er ist fantastisch, deshalb ist er die Nummer eins."

Gigantischer Vorsprung in der Rangliste

Littler spielte im Alexandra Palace ein herausragendes Turnier und wurde in den drei WM-Wochen nie richtig gefordert. Die Weltrangliste führt er nach dem erneuten Triumph auf der größten Darts-Bühne der Welt mit einem gigantischen Vorsprung von mehr als 1,5 Millionen Pfund an.

Van Veen, der vor dieser WM noch nie ein Spiel im Ally Pally gewonnen hatte, kann trotzdem zufrieden auf sein Jahr und sein WM-Turnier blicken. Mit seinem starken Lauf in London löste er Landsmann Michael van Gerwen als Nummer eins der Niederlande ab. Dieser hatte das nationale Ranking 13 Jahre lang angeführt.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.