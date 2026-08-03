Lula als Präsidentschaftskandidat für Wahl im Herbst in Brasilien gekürt

Luiz Inacio Lula da Silva (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Auf einem Parteitag in São Paulo stellte die PT den 80-Jährigen für eine weitere Amtszeit auf. Lula versicherte vor rund 3.000 Anhängern, er sei in bester Form. Bei der Präsidentschaftswahl im Oktober tritt Lula gegen den rechtsgerichteten Flávio Bolsonaro an. Dabei handelt es sich um den Sohn des verurteilten, früheren Präsidenten Jair Bolsonaro. In Umfragen lag Lula zuletzt vorn. Nach der brasilianischen Verfassung darf ein Präsident einmal direkt für eine zweite Amtszeit in Folge wiedergewählt werden. Lula hatte das Amt bereits von 2003 bis 2010 inne und ist seit 2023 erneut Staatschef seines Landes.

Im Falle seines Wahlsiegs träte er seine dann insgesamt vierte Amtszeit an.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.