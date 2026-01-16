EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der brasilianische Präsident Lula da Silva freuen sich in Rio de Janeiro über das Mercosur-Freihandelsabkommen. (Bruna Prado / AP / dpa )

Die EU und die Mercosur-Staaten seien dabei, Geschichte zu schreiben, sagte Lula nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Rio de Janeiro. Er sprach von einem Erfolg des Multilateralismus.

Nach mehr als 25-jährigen Verhandlungen soll das Freihandelsabkommen morgen in der paraguayischen Hauptstadt Asunción unterzeichnet werden. Zu dem südamerikanischen Staatenbund gehören neben Brasilien und Paraguay auch Argentinien und Uruguay. Bolivien ist zwar ebenfalls Mitglied, muss seine Gesetzgebung aber noch an die des Bündnisses anpassen.

Die neue Freihandelszone mit mehr als 700 Millionen Einwohnern und einer gemeinsamen Wirtschaftsleistung von rund 22 Billionen US-Dollar wird eine der größten weltweit sein.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.