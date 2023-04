Brasiliens Präsident Lula da Silva hat sechs neue Indigenen-Gebiete ausgewiesen. (AFP / CARL DE SOUZA)

Er unterzeichnete zum Abschluss eines Treffens mit Ureinwohnern in der Hauptstadt Brasília ein entsprechendes Dekret. Dieses garantiert den Angehörigen der indigenen Völker die ausschließliche Nutzung der natürlichen Ressourcen in

diesen Gebieten. Zwei der sechs neuen Reservate befinden sich im Amazonas.

Lula betonte, wenn man bis 2030 keine Entwaldung wolle, brauche man anerkannte indigene Gebiete. Weitere seien bereits in Planung.

Der letzten Volkszählung aus dem Jahr 2010 zufolge leben rund 800.000 Indigene in Brasilien, die meisten von ihnen in Reservaten. Unter der Regierung des rechtsradikalen Präsidenten Bolsonaro war die Zuteilung von Land an Indigene ins Stocken geraten.

