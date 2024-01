"Politikwende" als Ziel

Hans-Georg Maaßen (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Martin Schutt)

Diese könnte bereits bei den anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland antreten, teilte Maaßen der Deutschen Presse-Agentur mit. Ziel sei eine "Politikwende" in Deutschland. In diesem Jahr stehen in Sachsen, Thüringen und in Brandenburg Landtagswahlen an.

Am 20. Januar solle in Erfurt eine Mitgliederversammlung der Werteunion darüber entscheiden, ob das Namensrecht auf eine neu zu gründende Partei übertragen wird. Dies wäre der erste Schritt zu einer Absonderung von CDU und CSU, hieß es. Die als konservativ geltende Werteunion ist kein offizielles Parteiorgan. Gegen Maaßen, der selbst CDU-Mitglied ist, läuft ein Parteiausschlussverfahren.

