Oppositionsführerin

Sie werde in wenigen Wochen zurück sein, um den Übergang in Venezuela zu begleiten, erklärte die Friedensnobelpreisträgerin in einer in sozialen Medien veröffentlichten Ansprache. Vor 80 Tagen habe sie das Land mit einer Mission verlassen. Der Weg Venezuelas führe in die Demokratie, sagte die 58-Jährige, die sich momentan in den USA aufhält.

Im Dezember hatte die lange im Untergrund lebende Machado den Friedensnobelpreis in Oslo erhalten. Nach der Ergreifung des autoritären Staatschefs Maduro durch US-Elitesoldaten Anfang Januar hatte sie zunächst die Einsetzung des Oppositionspolitikers Urrutia als Nachfolger gefordert. Später erklärte sie, selbst Präsidentin Venezuelas werden zu wollen.

