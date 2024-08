Machtkampf in Venezuela

Anhänger von Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado bei einer Kundgebung in Caracas. (AP / Cristian Hernandez)

Es gebe kein Zurück mehr, sagte sie in einer Audiobotschaft. Man werde sich nicht von Angst lähmen lassen und nicht von der Straße weichen. Tags zuvor hatte die Staats-Justiz strafrechtliche Ermittlungen gegen Machado und den Oppositions-Kandidaten Gonzalez wegen "Verschwörung" eingeleitet. Beide hatten zuvor das Militär und die Polizei in einem offenen Brief aufgefordert, sich Anordnungen des Regimes zu widersetzen und sich stattdessen an die Seite des Volkes zu stellen.

In Venezuela gibt es seit Tagen Massenproteste gegen Staatschef Maduro und seinen offiziell verkündeten Sieg bei der Präsidentschaftswahl. Die Opposition macht geltend, in Wahrheit habe ihr Kandidat Gonzalez weit vorne gelegen.

