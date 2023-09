Baldiges Treffen? Kim Jong Un (l.) und Wladimir Putin. (dpa / AP / Reuters)

Laut Informationen aus Südkorea ist er in einem gepanzerten Regierungszug Richtung Grenze unterwegs. Zuvor hatte Russland bestätigt, dass ein Treffen der beiden geplant ist. Auf der Homepage des Kreml hieß es, Kim werde in den nächsten Tagen zu einem "offiziellen Besuch" erwartet. Wo genau sie sich treffen, ist weiter unklar. Es wird darüber spekuliert, dass Putin und Kim beim Wirtschaftsforum in Russlands Fernostmetropole Wladiwostok aufeinandertreffen werden. Das Forum dauert noch bis Mittwoch.

Auch zum Inhalt der Gespräche gibt es keine Informationen. Die USA verdächtigen Moskau, nordkoreanische Waffen für seine Offensive in der Ukraine kaufen zu wollen.

