Dies solle in Vorbereitung einer "militärischen Machtprobe" mit Südkorea und den USA geschehen. Der Aufruf Kims erfolgte bei einem Fabrikbesuch, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete. Kurz zuvor hatte die US-Regierung mitgeteilt, Nordkorea habe ballistische Raketen und Raketenwerfer an Russland geliefert, von denen einige bei den jüngsten Angriffen auf die Ukraine eingesetzt worden seien. Der Sprecher des nationalen Sicherheitsrates, Kirby, sagte, die Waffenlieferungen aus Nordkorea stellten eine besorgniserregende Eskalation dar. Die USA erwögen daher, das Thema im UNO-Sicherheitsrat anzusprechen. Auch das südkoreanische Verteidigungsministerium forderte in einer Stellungnahme, dass die Waffenlieferungen von Nordkorea an Russland umgehend gestoppt werden müssten.

