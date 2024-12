Amtszeit der Präsidentin

Erneute Proteste in Georgien. (Zurab Tsertsvadze / AP / dpa /)

Georgiens Premierminister Kobachidse erklärte, die Präsidentin müsse am Ende ihrer Amtszeit in diesem Monat die Geschäfte niederlegen. Surabischwili hatte gestern jedoch angekündigt, im Amt zu bleiben. Denn ihr Nachfolger soll erstmals nicht direkt vom Volk, sondern von Abgeordneten des Parlaments und regionalen Vertretern ernannt werden. Surabischwili betonte, das neue Parlament sei illegitim und nicht befugt, ihren Nachfolger zu ernennen. Deswegen werde sie Amt bleiben.

Die neue EU-Außenbeauftragte Kallas brachte wegen der jüngsten Entwicklungen in Georgien EU-Sanktionen ins Gespräch. Am Rande eines Besuchs in Kiew sagte sie, auch Einschränkungen bei der Visavergabe seien denkbar. Kallas forderte die georgische Regierung auf, den Willen des Volkes und die Verfassung zu respektieren.

In der Südkaukasusrepublik Georgien war es gestern den dritten Tag in Folge zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und regierungskritischen Demonstranten gekommen. Hintergrund der Proteste ist die von Fälschungsvorwürfen überschattete Parlamentswahl Ende Oktober, bei der sich die Regierungspartei Georgischer Traum zum Sieger erklären ließ. Premier Kobachidse will die Verhandlungen über einen EU-Beitritt um einige Jahre verzögern. Das Ziel einer EU-Mitgliedschaft ist in der georgischen Verfassung verankert.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.