BSW in Thüringen

Machtkampf zwischen Wagenknecht und Wolf spitzt sich zu

Die BSW-Vorsitzende Wagenknecht hat sich vor der Neuwahl der Thüringer Parteispitze gegen Landeschefin Wolf gestellt. In einem Brief an die Thüringer Parteimitglieder, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert, warb Wagenknecht für eine Neuaufstellung des Landesvorstands.