Matthew Wale, Ex-Oppositionsführer und neuer Premierminister auf den Salomonen im Südpazifik. (Archivbild) (AFP / ALARICS FUGUI)

Der Vorsitzende der Demokratischen Partei erhielt 26 von 49 abgegebenen Stimmen im Parlament der südpazifischen Inselgruppe. Er tritt damit die Nachfolge des gestürzten Regierungschefs Manele an. Manele hatte vor einer Woche ein Misstrauensvotum verloren. Kritiker werfen ihm Korruption und Misswirtschaft vor. Das etwa 1.600 km östlich von Australien gelegene, strategisch wichtige Archipel sieht sich zudem den Folgen geopolitischer Rivalitäten Chinas und des Westens in der Pazifikregion ausgesetzt. Manele galt als enger Unterstützer Chinas, Wale eher als Kritiker Pekings. Vor vier Jahren schlossen die Salomonen ein sogenanntes Sicherheitsabkommen mit China. Es löste in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie in Australien und anderen Nachbarstaaten Besorgnis aus.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.