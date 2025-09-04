Ukraine-Beratungen

Ukraine-Krieg - Treffen der Unterstützerstaaten in Paris (Ludovic Marin/Pool AFP/AP/dpa)

Macron erklärte nach den Beratungen von 35 westlichen Staats- und Regierungschefs, dass die "amerikanische Unterstützung" für diese "Sicherheitsgarantien für Kiew in den nächsten Tagen" endgültig festgelegt werde. Die USA hätten ihre Beteiligung "sehr deutlich gemacht". Es gebe keinen Zweifel in dieser Frage.

Selenskyj: "Starke ukrainische Armee von zentraler Bedeutung"

Bundeskanzler Merz nahm virtuell an der Konferenz teil. Ein Regierungssprecher sagte, Merz habe erklärt, dass zunächst die Finanzierung, Bewaffnung und Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte im Mittelpunkt stehen müssten. Über ein militärisches Engagement werde Deutschland entscheiden, wenn die Rahmenbedingungen geklärt seien.

Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte sich nach den Beratungen weitgehend zufrieden. Eine starke ukrainische Armee sei dabei von zentraler Bedeutung. Selenskyj drängte auch auf einen EU-Beitritt seines Landes. Eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union sei "eine zwingende ökonomische, politische und geopolitische Sicherheitsgarantie".

Im Anschluss an das Treffen gab es noch ein Gespräch der Koalition mit US-Präsident Trump.

Medienbericht: Deutschland plant Stärkung der Luftverteidigung

Vor dem Treffen hatte das Magazin "Spiegel" berichtet, die Bundesregierung plane, die Zahl und Effektivität der Luftverteidigungssysteme der Ukraine um jährlich 20 Prozent zu erhöhen. Zudem soll die Ukraine den Angaben zufolge mit weitreichenden Präzisionswaffen wie Marschflugkörpern ausgestattet werden. Außerdem soll der Ukraine laut "Spiegel" die Ausrüstung für vier mechanisierte Infanteriebrigaden bereitgestellt werden. Das würde eine Größenordnung von 480 Infanteriefahrzeugen pro Jahr bedeuten, darunter Schützenpanzer, hieß es.

Die Beteiligung an einer Friedenstruppe schließt die Bundesregierung den Angaben nach zwar nicht aus. Voraussetzung dafür sei aber eine politische Verabredung mit dem Ziel, den Krieg zu beenden. Zudem müssten sich die USA an solch einer Mission in signifikanter Weise beteiligen.

Moskau: Sicherheitsgarantien sind "Gefahr" für Europa

Die russische Regierung wies hingegen die von Kiew geforderten Sicherheitsgarantien für ein Ende des Ukraine-Kriegs zurück. Russland werde eine ausländische Intervention in der Ukraine in keiner Form und in keinem Format diskutieren, sagte Außenamtssprecherin Sacharowa in Wladiwostok. Sie sei inakzeptabel und stelle eine Gefahr für den europäischen Kontinent dar.

NATO-Generalsekretär Rutte verteidigte die Planungen für europäische Truppen in der Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand mit Russland. Die Ukraine sei ein souveränes Land, erklärte Rutte anlässlich der Beratungen in Paris. Es sei nicht an Russland, über eine Truppenpräsenz zu entscheiden.

