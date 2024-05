Frankreichs Präsident Macron flog gestern Abend nach Neukaledonien. (Ludovic Marin / AFP Pool via AP / dp / Ludovic Marin)

In der rund 1.500 Kilometer östlich von Australien gelegenen Inselgruppe kommt es seit einiger Zeit zu Unruhen. Es gab bereits mehrere Todesopfer. Hintergrund sind die Pläne der Regierung in Paris für eine Verfassungsänderung in ihrem französischen Überseegebiet. Tausenden französischstämmigen Bürgern soll mehr politischer Einfluss eingeräumt werden. Befürworter einer Unabhängigkeit Neukaledoniens wollen sich dagegen wehren.

