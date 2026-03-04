Der französische Flugzeugträger "Charles de Gaulle"(Archivbild) (AFP Pool via AP/ Christophe Simon)

Präsident Macron erklärte, das Kriegsschiff werde von einem Luftgeschwader und Fregatten eskortiert und solle die verbündeten Streitkräfte im Nahen Osten schützen. Als Grund für die Verlegung nannte er den Angriff auf einen britischen Luftwaffenstützpunkt auf Zypern. Zypern sei EU-Mitglied und habe kürzlich eine strategische Partnerschaft geschlossen. Deshalb habe er beschlossen, zusätzliche Luftverteidigungsmittel dorthin zu schicken.

Griechenland hat bereits Kampfjets nach Zypern geschickt, Großbrtiannien entsandte Hubschrauber zur Drohnenabwehr und ein Kriegsschiff.

In der Nacht auf Montag war ein britischer Stützpunkt auf Zypern mit Drohnen angegriffen worden. Die Attacke wurde der Hisbollah-Miliz aus dem Libanon zugerechnet.

