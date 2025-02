Macron berichtet EU-Staaten von Gesprächen mit Trump. (Ludovic Marin/POOL AFP/AP/dpa)

An der Videokonferenz nahm für Deutschland Bundeskanzler Scholz teil. Bei dem digitalen Treffen sollte auch der Sondergipfel zur Ukraine am 6. März vorbereitet werden. Macron hatte mit Trump in Washington über dessen geplante Verhandlungen mit dem russischen Staatschef Putin beraten. Der französische Präsident sprach danach von einem gemeinsamen Weg mit den USA. In zentralen Punkten gibt es jedoch weiter Differenzen.

Der britische Premierminister Starmer will morgen in Washington mit Trump zusammentreffen. Außerdem plant er an diesem Wochenende einen weiteren Sondergipfel mit Staats- und Regierungschefs.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.