Macron sprach von einem "Wendepunkt" in den Gesprächen. Dabei gehe es um Sicherheitsgarantien sowohl der Europäer als auch der USA. Zugleich äußerte er sich zuversichtlich über eine baldige Feuerpause. Trump stellte erneut eine Waffenruhe innerhalb weniger Wochen in Aussicht.

Macron: Waffenruhe in greibarer Nähe - Diskussion über Friedenstruppe

Auch Macron sagte gegenüber dem US-Sender Fox News, eine Feuerpause sei in greifbare Nähe gerückt. Auf eine vorübergehende Feuerpause oder länger anhaltende Waffenruhe müssten Verhandlungen über einen nachhaltigen Frieden folgen, forderte der französische Präsident. Für einen Abschreckungseffekt gegenüber Russland brauche es eine ukrainische Armee mit etwa 800.000 Soldaten. Zudem arbeite er mit Großbritannien an einem Vorschlag für eine Friedenstruppe, sollte diese erwünscht sein. Nach Darstellung Trumps wäre Putin mit solchen Truppen einverstanden.

Macron zeigte sich zudem selbstkritisch beim Umgang der Europäer mit Russland. Der im Zuge der Annexionen im Osten der Ukraine und der Einverleibung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim ausgehandelte Waffenstillstand sei von Russland ständig gebrochen worden und die EU-Staaten hätten nicht reagiert. Der großangelegten Invasion vor drei Jahren sei ein Mangel an Abschreckung vorausgegangen, betonte Macron.

Gespräche mit G7 und Selenskyj

Trump und Macron hatten von Washington aus auch mit ihren Kollegen aus der Gruppe der führenden westlichen Wirtschaftsnationen (G7) gesprochen. Trump erklärte danach, bei der Schalte habe "große Einigkeit" geherrscht. Selenskyj nahm von Kiew aus an dem Gespräch teil und forderte Trump laut der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zu einem sehr baldigen Treffen auf, um die Bedingungen für die Friedens- und Sicherheitsgarantien zu bestimmen.

In Russland erklärte Staatschef Putin in einem Fernsehinterview, europäische aber auch andere Staaten hätten das Recht und die Möglichkeit, an Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts teilzunehmen. Es sei der Westen gewesen, der den Kontakt nach Moskau abgebrochen habe.

