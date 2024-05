Auftakt in Berlin

Berlin ist vorbereitet auf den Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron: Vor dem Deutschen Historischen Museum sind die Flagge der EU, Frankreichs und Deutschlands gehisst (v.l.n.r.). (AFP / JOHN MACDOUGALL)

Macron ist der einzige ausländische Gast auf dem Demokratiefest in Berlin. Ziel sei es gewesen, die Einzigartigkeit der deutsch-französischen Beziehungen herauszustreichen, hieß es aus dem Bundespräsidialamt.

Steinmeier wird den französischen Präsidenten Nachmittag in Berlin mit militärischen Ehren begrüßen. Beide Staatsoberhäupter geben zudem symbolisch den Beginn des deutsch-französischen Sportsommers einläuten, der von der Fußball-EM und den Olympischen Spielen geprägt ist. Um 17.00 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant.

Morgen will der französische Präsident in Dresden eine Rede an die europäische Jugend halten. Er reist dann weiter nach Münster, wo ihm der Preis des Westfälischen Friedens verliehen wird.

Der Staatsbesuch geht am Dienstag in ein deutsch-französisches Regierungstreffen in Meseberg über.

