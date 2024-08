Frankreichs Präsident Macron versucht, die Lage im Nahen Osten zu deeskalieren. (Michel Euler/AP/dpa)

Das teilte der Élyséepalast nach einem Telefonat der beiden Politiker mit. Demnach sagte Macron, eine weitere militärische Eskalation sei für niemanden von Interesse, auch nicht für den Iran. Die Führung in Teheran müsse die destabilisierenden Akteure, die sie unterstütze, zur Zurückhaltung aufrufen, um einen Flächenbrand zu vermeiden.

Zudem habe Macron das Engagement Frankreichs für die Arbeit an einem glaubwürdigen politischen Rahmen für Frieden und Sicherheit in der Region betont, sofern der Iran seine internationalen Verpflichtungen einhalte.

Aktuell ist das israelische Militär in höchster Alarmbereitschaft. Das Land erwartet einen Vergeltungsschlag des Iran und seiner Verbündeten in der Region. Grund dafür ist die gezielte Tötung von Hamas-Chef Hanija in Teheran vor einer Woche. Der Iran macht Israel für den Anschlag verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.