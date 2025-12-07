Nach China-Reise

Frankreichs Präsident Macron in China. (picture alliance / SIPA / Jeanne Accorsini)

Macron äußerte sich nach seiner Rückkehr von einem dreitägigen Besuch in China in der Wirtschaftszeitung "Les Echos". Er versuche, den Chinesen zu erklären, dass ihr Handelsüberschuss nicht tragbar sei. Es gebe eine schwache Nachfrage in China nach europäischen Produkten, während die Volksrepublik auch wegen des Handelsstreits mit den USA zunehmend Produkte in die EU verkaufe. Sollte Peking nicht reagieren, wären die Europäer in den kommenden Monaten gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. Macron sprach davon, die Zusammenarbeit herunterzufahren und - ähnlich wie die USA - Zölle auf chinesische Produkte zu erheben. Er forderte chinesische Unternehmen auf, in Europa zu investieren. Gleichzeitig müsse die EU ihre Wettbewerbsfähigkeit vorantreiben und Innovation fördern, sagte Macron.

