Macron und Selenskyj wollen sich kommenden Montag in Paris treffen. Hier ein Foto vom März 2025. (picture alliance / newscom | MAYA VIDON-WHITE)

Das teilte das französische Präsidialamt in Paris mit. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um die geplanten Sicherheitsgarantien im Fall einer Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine gehen. Macron wolle "das Engagement Frankreichs an der Seite der Ukraine bekräftigen".

Es ist der neunte Besuch Selenskyjs in Paris seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Frankreich, Großbritannien und Deutschland sind die führenden Kräfte in der sogenannten "Koalition der Willigen". Diese umfasst etwa 30 überwiegend europäische Staaten, die ihre gemeinsame Unterstützung für die Ukraine abstimmen.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.