Nahost-Krieg

Der französische Präsident Macron hatte auch auf der Nahost-Konferenz in Paris mehr Schutz für Zivilisten gefordert. (AFP / LUDOVIC MARIN)

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu wies die Vorwürfe Macrons umgehend zurück. Die Verantwortung für das Leid der Zivilisten liege bei der Hamas, nicht bei Israel, schrieb Netanjahu auf der Nachrichtenplattform X, ehemals Twitter. Die Hamas missbrauche Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Er warf der Terrororganisation vor, Menschen daran zu hindern, in sicherere Gegenden zu fliehen. Netanjahu betonte, die Verbrechen, die die Hamas heute in Gaza verübe, werde sie morgen in Paris, New York und der ganzen Welt verüben. Die Staatschefs sollten die Hamas verurteilen, nicht Israel.

