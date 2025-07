Nahost

Macron: "Frankreich wird palästinensischen Staat im September anerkennen"

Frankreich wird einen palästinensischen Staat anerkennen. Das teilte Präsident Macron mit. Er werde dies im September feierlich vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkünden, kündigte Macron in einem Brief an die Palästinensische Autonomiebehörde an. Die Errichtung eines palästinensischen Staates müsse auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen folgen.