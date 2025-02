Macron bei Trump in Washington. (AFP / LUDOVIC MARIN)

Der Ernst der Lage sei historisch, diese schockierende Wirklichkeit müsse man anerkennen. Nur wenn Deutschland rasch handlungsfähig werde, sei auch Europa handlungsfähig. Es gehe jetzt um das eigene Schicksal: Wenn die Ukraine zerfalle, werde es die EU und die NATO in ihrer bisherigen Form auch nicht mehr geben, betonte Röttgen. Das könne niemand wollen.

Frankreichs Präsident Macron will die Regierungschefs der EU-Länder am Vormittag über sein Treffen mit US-Präsident Trump in Washington informieren. EU-Ratspräsident Costa hat dazu eine Videokonferenz angesetzt. Ziel sei die Vorbereitung des Sondergipfels zur Ukraine am 6. März in Brüssel, erklärte Costa. Dann soll erörtert werden, wie Europa auf den Kurswechsel in der Ukraine-Politik der USA reagieren soll. Macron hatte am Montag im Weißen Haus mit Trump über dessen Initiative für Verhandlungen mit Moskau zur Beendigung des russischen Kriegs gegen die Ukraine beraten.

Diskussion über europäische Friedenstruppen in der Ukraine

Unterdessen hält die Diskussion über europäische Friedenstruppen zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine an. US-Präsident Trump sprach von Akzeptanz in Moskau. Der Kreml sieht das anders. Kremlsprecher Peskow hat die Ablehnung von europäischen Friedenstruppen in der Ukraine bekräftigt. Es gebe eine Position des russischen Außenministers Lawrow dazu, sagte Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. "Dem habe ich nichts hinzuzufügen und nichts zu kommentieren."

Lawrow hatte Friedenstruppen aus NATO-Ländern in der Ukraine vergangene Woche als inakzeptabel bezeichnet. Sein Vize Gruschko nannte eine solche Entsendung einen Schritt der Eskalation. Nur wenige Länder Europas gehören nicht der NATO an, darunter Österreich, Irland oder die Schweiz.

Hörtipp

