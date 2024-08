Nach Festnahme

Telegram-Gründer Pavel Durow ist in Gewahrsam in Frankreich. (Stephane De Sakutin/AFP/dpa)

Die Verhaftung Durows und dessen Befragung sei Sache der Justiz, sagte Macron in einer Stellungnahme auf der Plattform X. Frankreich achte die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Kommunikation. Diese seien in einem Rechtsstaat aber in sozialen Netzwerken ebenso wie im realen Leben den Gesetzen unterworfen.

Hintergrund der Festnahme sind internationale Vorwürfe gegen Telegram wegen unzureichender Kooperation mit staatlichen Behörden. Das Unternehmen verweigert selbst bei Straftaten die Herausgabe von Nutzerdaten. Die französische Justiz wirft Durow daher laut Medienberichten vor, er habe sich des Drogenhandels, des Betrugs und Vergehen im Zusammenhang mit Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern mitschuldig gemacht. Telegram teilte mit, man halte sich an die europäischen Gesetze.

