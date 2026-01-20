Diplomatie

Macron und Trump bei einem Treffen im vergangenen Februar. (picture alliance / AP / Ludovic Marin)

Es sei kein Treffen in Paris geplant, sagte Macron der Nachrichtenagentur AFP. Macron hatte dem US-Präsidenten Trump in einer persönlichen Nachricht eine solche Zusammenkunft samt Abendessen mit Vertretern Russlands, Dänemarks und Syriens vorgeschlagen. Dabei wählte er einen kumpelhaften Ton, sprach Trump mit "mein Freund" an und schlug ihm vor, gemeinsam "großartige Dinge" zu tun. Zugleich schrieb Macron wörtlich: "Ich verstehe nicht, was Du in Grönland tust".

Trump hatte die Nachricht veröffentlicht. Macrons Umfeld bestätigte die Echtheit. Der ungefragten Veröffentlichung gingen bereits ähnliche Diskreditierungsversuche Trumps voraus. So ahmte er jüngst Macron nach, wie dieser ihn angeblich unterwürfig um Zugeständnisse gebeten haben soll. Zuletzt quittierte Trump dessen zögerliche Haltung zu einer Beteiligung an seinem Gaza-Friedensrat mit den Worten, niemand wolle Macron, er werde sehr bald aus dem Amt scheiden.

