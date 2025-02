Russischer Angriffskrieg

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lädt schon zum zweiten Mal in dieser Woche zu Beratungen über die Zukunft der Ukraine nach Paris ein. (AFP / LUDOVIC MARIN)

Der französische Präsident Macron hat erneut Vertreter verbündeter Staaten zu Beratungen eingeladen. Den Angaben zufolge werden daran europäische und nicht-europäische Staaten teilnehmen.

Es ist bereits das zweite hochrangige Treffen in Paris in dieser Woche. Am Montag hatte Macron mit Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Spanien, Dänemark und den Niederlanden beraten. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die USA und Russland eine Lösung für die Ukraine finden wollen, ohne Europa einzubeziehen.

