Die Unifil-Friedenstruppe ist seit 1978 im Libanon stationiert. (Archivbild) (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Ali Hashisho)

Er forderte die libanesischen Behörden auf, die Täter unverzüglich festzunehmen. Es deute alles darauf hin, dass die Hisbollah für diesen Angriff verantwortlich sei, erklärte Macron im Onlinedienst X. Die französische Verteidigungsministerin Vautrin sprach von einem "Hinterhalt", bei dem der Franzose durch einen direkten Schuss aus einer Handfeuerwaffe getötet worden sei. Dieser Hinterhalt sei von einer bewaffneten Gruppe aus nächster Nähe erfolgt.

Die Blauhelme gehören zur Friedensmission Unifil der Vereinten Nationen. Die libanesische Regierung verurteilte den Angriff auf das Schärfste und kündigte an, die Angreifer zur Verantwortung zu ziehen. Die Hisbollah wies jegliche Verantwortung von sich.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.